Россиян предупредили о риске лишиться купленного в рассрочку жилья

Эксперт Пожарская: При рассрочке есть риск лишиться жилья и вложенных денег

При покупке квартиры в рассрочку есть риск лишиться и жилья, и вложенных в него денег. Об этом предупредили россиян эксперты в сфере недвижимости, пишет «Вечерняя Москва».

В большинстве договоров о таких сделках прописано, что при невыплате последующих платежей покупатель теряет уже внесенные деньги. При этом размер штрафа за отсутствие взносов не регулируется законом и может превышать размер первоначального платежа, отметили эксперты.

«Также при рассрочке покупатель не защищен от навязывания дорогих дополнительных услуг, что ущемляет права и интересы потребителя», — уточнила эксперт проекта «За права заемщиков» Александра Пожарская.

Ранее стремительно растущая доля рассрочки на рынке жилья обеспокоила Центробанк. Регулятор увидел большие риски в таких сделка как для самих покупателей, так и для застройщиков.