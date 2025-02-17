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12:37, 17 февраля 2025Экономика

Россиян предупредили о риске лишиться купленного в рассрочку жилья

Эксперт Пожарская: При рассрочке есть риск лишиться жилья и вложенных денег
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

При покупке квартиры в рассрочку есть риск лишиться и жилья, и вложенных в него денег. Об этом предупредили россиян эксперты в сфере недвижимости, пишет «Вечерняя Москва».

В большинстве договоров о таких сделках прописано, что при невыплате последующих платежей покупатель теряет уже внесенные деньги. При этом размер штрафа за отсутствие взносов не регулируется законом и может превышать размер первоначального платежа, отметили эксперты.

«Также при рассрочке покупатель не защищен от навязывания дорогих дополнительных услуг, что ущемляет права и интересы потребителя», — уточнила эксперт проекта «За права заемщиков» Александра Пожарская.

Ранее стремительно растущая доля рассрочки на рынке жилья обеспокоила Центробанк. Регулятор увидел большие риски в таких сделка как для самих покупателей, так и для застройщиков.

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