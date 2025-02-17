Россиян призвали не отказываться от хлеба

Врач Жучкова рассказала, что хлеб богат клетчаткой и витаминами группы В

Хлеб содержит множество полезных для здоровья микроэлементов, рассказала гастроэнтеролог Светлана Жучкова. В разговоре с проектом «Здоровое питание» она призвала россиян не отказываться от этого продукта.

Врач объяснила, что хлеб содержит много медленных углеводов, которые являются основным источником энергии для организма, а также помогают поддерживать уровень сахара в крови и работу мозга. Кроме того, углеводы способствуют выработке серотонина.

Жучкова добавила, что хлеб содержит витамины группы B, марганец и магний, необходимые для работы нервной системы. При этом цельнозерновой хлеб богат молибденом, кремнием, селеном, фосфором, железом, цинком, медью и кобальтом. Эти микроэлементы нужны для иммунной системы и функционирования организма в целом, подчеркнула врач. Доктор отметила, что хлеб также содержит клетчатку, которая нормализует работу кишечника.

Врач подчеркнула, что отказ от хлеба может привести к дефициту полезных веществ. «Вместо того чтобы исключать хлеб, правильнее будет выбирать полезные варианты, например цельнозерновой, ржаной, с отрубями, семенами и орехами. При глютеновой непереносимости следует выбирать безглютеновый хлеб из рисовой, кукурузной, гречневой или нутовой муки», — отмечается в материале.

Ранее пекарь-технолог Максим Едлин назвал самый полезный хлеб. Он посоветовал есть хлеб на закваске.