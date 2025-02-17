Россиянам развеяли два распространенных заблуждения о хлебе

Врач Продеус заявил, что бездрожжевой хлеб не помогает похудеть

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус развеяли в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале два распространенных заблуждения о хлебе. Выпуск с объяснениями специалистов доступен на сайте телеканала.

Врачи подчеркнули, что дрожжи есть как в обычном, так и в бездрожжевом хлебе. Во второй вид хлеба, уточнили специалисты, не добавляются кулинарные дрожжи, однако они образуются сами во время создания теста. При этом, отметил Продеус, их содержание никак не влияет на состояние ЖКТ человека, в частности, не вызывает вздутие кишечника. «Это очень распространенное заблуждение», — заключил Продеус.

Также, добавил иммунолог, бездрожжевой хлеб, вопреки популярному мнению, не помогает похудеть. По словам Продеуса, в обоих видах продукта содержится одинаковое количество калорий.

Ранее пекарь-технолог Максим Едлин рассказал о самом полезном хлебе. Таковым специалист счел хлеб на закваске.