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13:19, 17 февраля 2025Россия

Россиянка пыталась выяснить правду о муже на СВО и получила неожиданный ответ

E1.RU: На Урале вдове бойца СВО сообщили, что она сама была ранена на фронте
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На Урале вдова бойца специальной военной операции (СВО) на Украине пыталась выяснить правду о муже на фронте и получила неожиданный ответ — якобы она сама была ранена в 2022 году. Об этом пишет E1.RU.

О том, что мужчина не вернется с фронта, россиянка узнала в ноябре 2023 года от сослуживцев. После этого она стала собирать информацию, чтобы выяснить, что произошло с мужем, и подать документы на получение выплат.

С ее слов, написанное ей обращение в прокуратуру отправили в Новгород, откуда пришел неоднозначный ответ.

«Мне (...) пришли вообще чужие документы. Там в ответ на обращение говорилось, что я в 2022 году получила ранение. Я не только не служила в принципе, но и в тот момент была беременна двойней. Стала звонить новгородскому прокурору, спрашивать: как так? Он удивился, сказал, что не представляет, как ко мне это попало», — заявила россиянка.

Через фонд «Ветераны СВО и КТО» вдове удалось получить конверт со всеми справками и выписками из части, но до комиссариата документы так и не дошли. Со слов россиянки, в части позднее ей сообщили, что их якобы потеряли.

На признание смерти мужа на фронте через суд у нее ушло около года. Ранее сообщалось, что самого военного так и не нашли.

В конце 2024 года сообщалось, что вдова участника СВО из Челябинской области узнала о поддельной личности прожившего с ней 13 лет мужа. После этого известия ее лишили выплат.

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