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17:38, 17 февраля 2025Спорт

Российского футболиста приговорили к двум годам тюрьмы

Футболиста «Авангарда» Малыхина приговорили к двум годам лишения свободы
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Курске футболиста местного «Авангарда» Дмитрия Малыхина приговорили к тюремному сроку. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

24-спортсмена осудили за избиение 46-летнего соседа в мае 2024-го. «Малыхин высказал претензию потерпевшему, что тот обидел девушку Малыхина. Малыхин предложил перед ней извиниться, поднявшись к ним в квартиру, а когда потерпевший отказался, то нанес ему один удар кулаком в лицо, а затем ударил в область ребер, причинив своими действиями тяжкий вред здоровью мужчины», — говорится в заявлении.

В ходе судебного заседания Малыхин признал свою вину и выплатил потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей. Сторона защиты просила для него условное наказание, однако суд приговорил игрока по части 1 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Малыхин выступает за «Авангард» с февраля 2024-го. В текущем сезоне он провел в составе команды 17 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

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