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11:57, 17 февраля 2025Экономика

Спрогнозированы сроки возвращения в Россию иностранных брендов

Экономист Остапкович: Возвращение ушедших брендов может затянуться на пять лет
Кирилл Луцюк

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Даже если международная политическая ситуация будет развиваться в благоприятном для России ключе, то на возвращение ушедших брендов уйдут годы. Сроки спрогнозировал директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, его цитирует «Ридус».

По его словам, нет сомнений в том, что бренды снова придут в Россию. Однако на возвращение всех может потребоваться три-четыре года, а может быть, и пять лет. Важным условием этого станет хотя бы частичное снятие санкций, и позитивные сдвиги в переговорах по Украине могут стать сигналом.

Эксперт напомнил, что для брендов, которые покинули Россию, одной из главных проблем является невозможность проводить трансграничные расчеты. Иными словами, они не могут репатриировать выручку в свою страну.

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Также Остапкович обратил внимание на то, что для российских предприятий, которые заняли место удалившихся иностранцев, возвращение последних чревато трудностями. Дело в том, что все компании в документах о своем уходе внесли пункт, что в случае возвращения в Россию им будет предоставлен режим наибольшего благоприятствования. С другой стороны, приход иностранных брендов позитивно скажется на качестве продукции, потому что усилится конкуренция.

«Сейчас некоторые наши бренды работают в неконкурентной среде, поэтому могут позволить себе делать некачественный товар по высокой стоимости. Конечно, нашим будет гораздо сложнее. Им придется улучшать качество товара и не повышать цены», — констатировал Остапкович.

Ранее выяснилось, что российские торговые центры выступили за возвращение западных брендов одежды. Оказалось, что тот набор компаний, который есть в настоящее время, не может обеспечить сравнимый объем продаж. Более того, российский потребитель не поддержал практику замены ушедших компаний на другие марки и копирования их политики.

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