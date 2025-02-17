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04:55, 17 февраля 2025Мир

США обвинили в использовании климатического оружия

«Царьград»: США использовали климатическое оружие во Вьетнаме
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: marine_corps / Digital / Global Look Press

США использовали климатическое оружие в ходе войны во Вьетнаме. С таким обвинением выступило издание «Царьград».

Утверждается, что данный вид оружия был применен в ходе операции «Попай» — тогда американцы распыляли йодид серебра в небе над Вьетнамом. Это приводило к образованию очагов конденсации, из-за чего над страной шли сильные дожди.

Отмечается, что применение этого оружия привело к затоплению 10 процентов вьетнамской территории. Из-за ливней погибли около 100 тысяч человек, а специалисты не могли найти причину таких сильных дождей. А после завершения войны в ООН приняли закон о запрете климатического оружия, утверждает издание.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил о подрыве США режима нераспространения ядерного оружия. По его словам, контроль за ядерным оружием ослабевает из-за вовлечения государств-членов НАТО и других союзников США в так называемые совместные ядерные миссии.

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