«Царьград»: США использовали климатическое оружие во Вьетнаме

США использовали климатическое оружие в ходе войны во Вьетнаме. С таким обвинением выступило издание «Царьград».

Утверждается, что данный вид оружия был применен в ходе операции «Попай» — тогда американцы распыляли йодид серебра в небе над Вьетнамом. Это приводило к образованию очагов конденсации, из-за чего над страной шли сильные дожди.

Отмечается, что применение этого оружия привело к затоплению 10 процентов вьетнамской территории. Из-за ливней погибли около 100 тысяч человек, а специалисты не могли найти причину таких сильных дождей. А после завершения войны в ООН приняли закон о запрете климатического оружия, утверждает издание.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил о подрыве США режима нераспространения ядерного оружия. По его словам, контроль за ядерным оружием ослабевает из-за вовлечения государств-членов НАТО и других союзников США в так называемые совместные ядерные миссии.