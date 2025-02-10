В МИД заявили о подрыве США режима нераспространения ядерного оружия

Рябков: Политика США подрывает режим нераспространения ядерного оружия

Политика США подрывает режим нераспространения ядерного оружия. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Проводимая Вашингтоном политика представляет собой также весьма серьезный вызов международному режиму нераспространения ядерного оружия», — отметил дипломат.

Рябков подчеркнул, что контроль за ядерным оружием ослабевает из-за вовлечения государств-членов Североатлантического альянса и других союзников США в так называемые совместные ядерные миссии и в общие задачи ядерного планирования. Кроме того, эти страны используют договор о нераспространении ядерного оружия и его обзорный процесс для решения политических задач, не связанных с ядерным нераспространением.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил о необходимости сохранения американского ядерного оружия в Европе. По его словам, НАТО сталкивается с ядерной риторикой со стороны Москвы, в связи с чем присутствие ядерного оружия США на территории стран альянса приобретает критическое значение. Хегсет подчеркнул, что его размещение является основополагающим принципом распределения нагрузки внутри НАТО.

Исполняющий обязанности директора департамента Общеевропейского сотрудничества МИД России Игорь Капырин подчеркивал, что под предлогом якобы исходящей от России угрозы страны НАТО наращивают свою военную мощь.