Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:45, 10 февраля 2025Мир

В МИД заявили о подрыве США режима нераспространения ядерного оружия

Рябков: Политика США подрывает режим нераспространения ядерного оружия
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Политика США подрывает режим нераспространения ядерного оружия. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Проводимая Вашингтоном политика представляет собой также весьма серьезный вызов международному режиму нераспространения ядерного оружия», — отметил дипломат.

Рябков подчеркнул, что контроль за ядерным оружием ослабевает из-за вовлечения государств-членов Североатлантического альянса и других союзников США в так называемые совместные ядерные миссии и в общие задачи ядерного планирования. Кроме того, эти страны используют договор о нераспространении ядерного оружия и его обзорный процесс для решения политических задач, не связанных с ядерным нераспространением.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил о необходимости сохранения американского ядерного оружия в Европе. По его словам, НАТО сталкивается с ядерной риторикой со стороны Москвы, в связи с чем присутствие ядерного оружия США на территории стран альянса приобретает критическое значение. Хегсет подчеркнул, что его размещение является основополагающим принципом распределения нагрузки внутри НАТО.

Исполняющий обязанности директора департамента Общеевропейского сотрудничества МИД России Игорь Капырин подчеркивал, что под предлогом якобы исходящей от России угрозы страны НАТО наращивают свою военную мощь.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Это подписывает ему приговор». Медведчук заявил, что Зеленский потерял 200 миллиардов долларов от США

      Полиция задержала разбившего лобовое стекло авто российской фигуристки хулигана

      Основной фигурант по делу о мошенничестве в министерстве ЖКХ российского города арестован

      Спецпредставитель США по Украине представит Трампу планы по урегулированию конфликта

      Появилось видео ударов по укрепленным позициям ВСУ в Курской области

      Кейт Миддлтон кардинально сменила имидж из-за шутки мужа о неуместном наряде

      Военный рассказал о преимуществах российского «Солиста» в зоне СВО

      Англиканская церковь отказалась от безглютенового хлеба и безалкогольного вина

      Валуев отреагировал на запрет на въезд в Азербайджан

      Вооруженные бойцы СВО со словами «ау, чиновники» обратились с призывом к властям

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше