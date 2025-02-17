Стало известно о ликвидации грузинского наемника ГУР в Курской области

Военкор Поддубный: В Курской области ликвидирован грузинский наемник Паркаия

В Курской области ликвидирован числившийся в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины грузинский наемник Леван Паркаия. Об этом стало известно из публикации российского военного корреспондента Евгения Поддубного в Telegram.

Военкор рассказал, что в операции по ликвидации участвовали военнослужащие российской группировки войск «Север». Паркаия, по словам Поддубного, состоял в батальоне «Солидарность».

«Ликвидирован еще один грузинский наемник Леван Паркаия. (...) Засветился на Запорожском направлении и в Харьковской области», — написал журналист.

Ранее на Украине заявили о массовом отъезде колумбийских наемников на фоне ухудшения ситуации для Вооруженных сил страны на фронте. Сообщается, что некоторые из них пытались досрочно расторгнуть контракт.