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11:25, 17 февраля 2025Наука и техника

За местоположением пользователей Windows 11 прекратили следить

Microsoft отключила функцию отслеживания местоположения пользователей Windows
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft прекратила собирать и хранить данные о местоположении пользователей Windows 11. На это обратило внимание издание Neowin.

Журналисты медиа заметили, что среди устаревших и отключенных функций в операционной системе (ОС) Windows 11 оказалась опция истории местоположения. Эта функция собирала данные о геолокации компьютера с Windows и могла передавать их сервисам Microsoft. В очередном бюллетене специалисты корпорации заявили, что эта функция больше не работает в ОС.

«С удалением функции истории местоположений данные о геопозиции больше не будут сохраняться локально, а соответствующие настройки также будут удалены», — объяснили в компании. Журналисты Neowin отметили, что опция сохраняла данные о местоположении ПК на 24 часа, функция была ограничена 3600 позициями.

В материале говорится, что по большей части Windows собирала данные пользователей для того, чтобы передавать голосовому помощнику Cortana. Цифровой ассистент использовал информацию для предоставления более релевантной поисковой выдачи.

В середине февраля корпорация Microsoft запатентовала технологию устранения неполадок и сбоев в Windows с помощью искусственного интеллекта. Специалисты компании отметили, что процесс ручной отладки часто занимает много времени и подвержен человеческим ошибкам.

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