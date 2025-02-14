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04:30, 14 февраля 2025Наука и техника

ИИ исправит ошибки в Windows

Microsoft запатентовала способ устранения неполадок Windows с помощью ИИ
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Корпорация Microsoft запатентовала технологию устранения неполадок и сбоев в Windows с помощью искусственного интеллекта (ИИ). На это обратило внимание издание MSPoweruser.

Патент был опубликован в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) в начале февраля. В материале описана генеративная система искусственного интеллекта, которая автоматически обнаруживает и устраняет неполадки в приложениях и операционных системах (ОС).

Инженеры компании предложили разбираться с проблемами ОС на компьютерах с помощью ИИ, так как процесс ручной отладки часто занимает много времени и подвержен человеческим ошибкам. Специалисты не стали уточнять, когда подобная система появится в Windows.

Судя по документами, разработанный в Microsoft генеративный ИИ может не только устранять проблемы ПК, но и объяснять пользователям — на простом разговорном языке, каким образом та или иная ошибка появилась и была устранена. В компании полагают, что такая функция будет полезна как обычным владельцам компьютеров, так и разработчикам и системным администраторам.

В начале февраля корпорация Microsoft скорректировала правила выпуска платных обновлений для устаревшей Windows 10. В том числе в компании рассказали, что пользователи подписки с приложениями Windows 365 могут не платить за апдейты для ОС.

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