У москвича 25 раз за сутки остановилось сердце

У 62-летнего жителя Москвы 25 раз за сутки остановилось сердце

У 62-летнего жителя Москвы 25 раз за сутки остановилось сердце. Об этом сообщил портал Msk1.ru.

До этого у мужчины был имплантированный дефибриллятор, который постоянно заводил ему сердце. Однако в какой-то момент устройство перестало работать. Стандартные методы лечения жителю столицы не подходили, и тогда врачи больницы имени В. М. Буянова приняли решение провести операцию уникальным методом.

Медики впервые в своей практике провели операцию на сердце методом радиочастотной катетерной абляции, пояснила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Операция продолжалась более семи часов. В результате у горожанина полностью восстановилась работа жизненно важного органа.

Ранее стало известно, что житель города Сухой Лог Свердловской области выжил после семи остановок сердца. 56-летнего россиянина доставили в больницу с пульсом всего 30 ударов в минуту.