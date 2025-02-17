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10:02, 17 февраля 2025Россия

У москвича 25 раз за сутки остановилось сердце

У 62-летнего жителя Москвы 25 раз за сутки остановилось сердце
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

У 62-летнего жителя Москвы 25 раз за сутки остановилось сердце. Об этом сообщил портал Msk1.ru.

До этого у мужчины был имплантированный дефибриллятор, который постоянно заводил ему сердце. Однако в какой-то момент устройство перестало работать. Стандартные методы лечения жителю столицы не подходили, и тогда врачи больницы имени В. М. Буянова приняли решение провести операцию уникальным методом.

Медики впервые в своей практике провели операцию на сердце методом радиочастотной катетерной абляции, пояснила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Операция продолжалась более семи часов. В результате у горожанина полностью восстановилась работа жизненно важного органа.

Ранее стало известно, что житель города Сухой Лог Свердловской области выжил после семи остановок сердца. 56-летнего россиянина доставили в больницу с пульсом всего 30 ударов в минуту.

ЖЗЛ
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