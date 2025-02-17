На Западе назвали предложение Зеленского о единой армии Европы несбыточной мечтой

Unherd: Идея Зеленского о единой армии Европы является несбыточной мечтой

Идею президента Украины Владимира Зеленского создать единую армию Европы невозможно выполнить. Такое мнение выразил обозреватель Йохан Веннстрем в статье для западного издания Unherd.

Веннстрем назвал идею Зеленского о единой армии Европы несбыточной мечтой. «Такой проект маловероятен по тем же причинам, по которым НАТО в современном виде по своей сути является нестабильной организацией», — оценил предложение украинского лидера обозреватель.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Евросоюз не будет создавать единую армию. При этом дипломат подчеркнул, что является сторонником развития оборонных возможностей Европы.

Идея Зеленского создать армию Европы прозвучала во время Мюнхенской конференции по безопасности. По словам президента Украины, европейские страны должны создать собственную армию, так как США могут отказаться от их военной поддержки.