В ДНР росгвардейцы нашли схрон ВСУ с гранатами и минами

В ДНР на территории заброшенной шахты нашли схрон ВСУ

В Донецкой народной республике росгвардейцы и сотрудники военной контрразведки обнаружили схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 17 февраля, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба ведомства.

По информации силовиков, тайник был оборудован в шахте на территории заброшенного предприятия. В подземном сооружении находилось множество боеприпасов разного калибра, а также гранаты, мины, заряды к авиационным ракетам и гранатометам. Добраться до оружия удалось лишь с помощью альпинистского снаряжения.

1 февраля сообщалось, что тайник с вооружением западных образцов нашли на территории Луганской народной республики.