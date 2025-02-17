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09:13, 17 февраля 2025Силовые структуры

В ДНР росгвардейцы нашли схрон ВСУ с гранатами и минами

В ДНР на территории заброшенной шахты нашли схрон ВСУ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Донецкой народной республике росгвардейцы и сотрудники военной контрразведки обнаружили схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 17 февраля, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба ведомства.

По информации силовиков, тайник был оборудован в шахте на территории заброшенного предприятия. В подземном сооружении находилось множество боеприпасов разного калибра, а также гранаты, мины, заряды к авиационным ракетам и гранатометам. Добраться до оружия удалось лишь с помощью альпинистского снаряжения.

1 февраля сообщалось, что тайник с вооружением западных образцов нашли на территории Луганской народной республики.

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