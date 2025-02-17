В ДНР сообщили о взятии под контроль ВС РФ ландшафтного парка под Константиновкой

Пушилин: ВС России выбили ВСУ с территории ландшафтного парка у Константиновки

Российские войска выбили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории ландшафтного парка «Клебан-Бык» в направлении Константиновки. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Под контролем Вооруженных сил Российской Федерации находится для нас известный и знаковый ландшафтный парк "Клебан-Бык"», — отметил Пушилин.

Глава ДНР добавил, что парк находится вблизи Константиновки, которая временно находится под контролем ВСУ.

Ранее Пушилин сообщил, что российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины на красноармейском направлении и вышли на трассу Красноармейск — Константиновка. Также он рассказал об успехах российской стороны на Часовом Яре и взятии под контроль города Дзержинска (украинское название Торецк), что дает стратегическое преимущество для продвижения к Константиновке.