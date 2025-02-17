В Гоа озвучили приговор жестоко расправившемуся с туристкой насильнику

Мужчине, который изнасиловал и жестоко расправился с ирландской туристкой на популярном курорте Индии Гоа, озвучили приговор. Об этом сообщает местное издание Hindustan Times.

Уточняется, что в пятницу, 14 февраля, суд признал 31-летнего индийца Викаса Бхагата виновным в совершении преступления восьмилетней давности. Он будет заключен в тюрьму пожизненно. Помимо этого, ему назначили штраф в размере 35 тысяч рупий (около 36,7 тысячи рублей).

Согласно данным из материалов суда, в марте 2017 года 28-летняя ирландка Даниэль приехала на отдых в Гоа и подружилась там с Бхагатом. Мужчина провел с ней вечер, а потом лишил ее жизни. Девушку обнаружили бездыханной в луже крови в лесной зоне на побережье Канакона в Южном Гоа. Она была без одежды, с травмами головы и лица.

Полицейский инспектор Филомена Коста, которая занималась делом, подчеркнула, что к обвинительному приговору привело тщательное расследование. После заседания суда близкие жертвы опубликовали заявление для СМИ. «Мы, семья и друзья Даниэль, очень благодарны всем, кто участвовал в нашей борьбе за справедливость», — говорится в документе.

Ранее в Индии менеджер отеля сел в тюрьму на десять лет за изнасилование туристки. Путешественница пошла на прогулку ночью, а когда вернулась, двое мужчин надругались над ней в номере.