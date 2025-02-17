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09:17, 17 февраля 2025Россия

В Госдуму внесут доработанный законопроект о самообороне при проникновении в дом

Депутат Нилов: В ГД внесут проект закона о самообороне при проникновении в дом
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Государственную Думу (ГД) внесут доработанный законопроект о самообороне при проникновении в дом. Об этом заявил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов в Telegram-канале.

Парламентарий в своем посте подчеркнул, что, по его мнению, незаконное проникновение в дом дает жильцам право защищаться всеми доступными способами.

Как утверждает Нилов, владелец жилья не должен выяснять, «кто и зачем пробрался к нему домой: только для воровства или с угрозой для жизни домочадцев».

«Принцип "Мой дом - моя крепость" — в законодательные нормы и юридическую практику!» — написал он.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов предложил выдавать дома многодетным семьям.

Автор инициативы пояснил, что при этом при распределении жилья необходимо учитывать не только численность семьи, но и ее статус, а также время проживания в России.

ЖЗЛ
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