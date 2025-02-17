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15:16, 17 февраля 2025Экономика

В Хельсинки закрыли сделку по продаже арены Тимченко и Ротенберга

Helsingin Sanomat: Сделку по продаже арены Тимченко и Ротенберга закрыли
Вячеслав Агапов

Фото: Trevian AM / Wikimedia

Сделку по продаже Helsinki Halli (бывшая «Хартвалл Арена»), принадлежавшей российским бизнесменам Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу, закрыли. Об этом заявил гендиректор инвестиционной компании Trevian Рейма Содервалл, его цитирует Helsingin Sanomat.

По словам Содервалла, процесс продажи объекта в Хельсинки, которым владели попавшие под санкции российские предприниматели, длился более двух лет. На арену претендовали порядка 20 покупателей.

«Это был долгий процесс. Благодаря этой сделке зал снова будет открыт для использования, и он сможет продолжать дарить удивительные впечатления любителям спорта и культуры», — заявил представитель компании Хейкки Виитикко.

По его словам, арена будет проводить около 120-140 мероприятий в год и будет собирать более 800 тысяч посетителей за это время. В первую очередь здесь будут проводиться хоккейные матчи, однако не исключена организация концертов и иных культурных мероприятий.

Бывшая «Хартвалл Арена» простаивала из-за санкций с 2022 года и была под угрозой конфискации властями Финляндии. По данным Helsingin Sanomat, стоимость сделки составила «не менее 60 миллионов евро».

Ротенберг во время пресс-конференции после матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с новосибирской «Сибирью» подтвердил продажу Арены. Он охарактеризовал сделку «желанием доброй воли помочь коллегам». По его словам, «с учетом всего происходящего» он и его партнер денег никогда не увидят — только в случае снятия с них всех санкций.

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