В Киеве ответили на слова Порошенко о дате выборов на Украине

Выборы президента Украины могут пройти не раньше, чем через полгода после окончания военного положения. Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в Telegram-канале.
Он указал, что во время военного положения проведение выборов невозможно. «А во-вторых, в рамках Диалога Жана Моне (разработанный Европарламентом инструмент для диалога и поиска компромиссов — прим. «Ленты.ру») лидеры всех фракций и групп заключили соглашения, что выборы состоятся не раньше, чем через шесть месяцев после окончания военного положения», — напомнил он.
Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал дату выборов главы государства. По его словам, президентские выборы на Украине пройдут 26 октября. Он утверждает, что такую информацию ему сообщили несколько источников, среди которых представители офиса действующего украинского лидера Владимира Зеленского, правоохранительных органов, а также Центральной избирательной комиссии.