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01:26, 17 февраля 2025Бывший СССР

В Киеве ответили на слова Порошенко о дате выборов на Украине

Арахамия: Выборы на Украине пройдут через полгода после военного положения
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergei Chuzavkov / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Выборы президента Украины могут пройти не раньше, чем через полгода после окончания военного положения. Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в Telegram-канале.

Он указал, что во время военного положения проведение выборов невозможно. «А во-вторых, в рамках Диалога Жана Моне (разработанный Европарламентом инструмент для диалога и поиска компромиссов — прим. «Ленты.ру») лидеры всех фракций и групп заключили соглашения, что выборы состоятся не раньше, чем через шесть месяцев после окончания военного положения», — напомнил он.

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал дату выборов главы государства. По его словам, президентские выборы на Украине пройдут 26 октября. Он утверждает, что такую информацию ему сообщили несколько источников, среди которых представители офиса действующего украинского лидера Владимира Зеленского, правоохранительных органов, а также Центральной избирательной комиссии.

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