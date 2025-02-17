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12:47, 17 февраля 2025Россия

В Кремле высказались о ходе СВО

Пресс-секретарь Песков: Динамика СВО хорошо известна и фиксируется экспертами
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Динамика специальной военной операции (СВО) очевидна и фиксируется международными экспертами. Так о ходе СВО высказался пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Динамика хорошо известна. Все эксперты видят эту динамику», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что иных комментариев о ходе СВО дать не может, операция продолжается.

Ранее сообщалось, что Российская армия заняла село Фиголевка Харьковской области. В боях за Фиголевку участвовали бойцы группировки войск «Запад».

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