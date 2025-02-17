В Кремле высказались о заявлениях Вэнса на Мюнхенской конференции

Песков: Москва тщательно фиксировала заявления Вэнса на Мюнхенской конференции

Москва тщательно фиксировала заявления вице-президент США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции, но делать выводы пока рано. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Думается, что на основе каких-то первых заявлений делать далеко идущие выводы [об улучшении отношений России и США] было бы преждевременным», — уточнил он.

Уточняется, что американский вице-премьер выразил мнение, что главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой.

Ранее Песков раскрыл темы переговоров США и России в Саудовской Аравии. По его словам, представители российской и американской делегаций обсудят детали возможных переговоров по Украине.