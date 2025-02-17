В России ответили на отказ Зеленского признавать переговоры Москвы и Вашингтона

Депутат Чепа: Зеленский не сможет сорвать переговоры России и США

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет сорвать процесс мирного урегулирования конфликта, отказываясь признавать переговоры России и США, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Нервозность Зеленского на фоне контактов России и США очевидна, отсюда и неадекватные заявления. Он уже высказывался и по Мюнхенской конференции, и относительно разговора президентов России и США, — напомнил политик. — Но все же, хотя Зеленский и отказывается признавать переговоры в Саудовской Аравии, есть информация, что кто-то от Украины туда все же едет».

По мнению Чепы, отчасти категоричные заявления Зеленского могут объясняться давлением со стороны европейских партнеров Украины. Но, как считает политик, и они в конечном итоге вынуждены будут принять позицию США.

«Европейцев волнуют многие заявления Трампа и его команды: и по Украине, и по пошлинам, по договоренностям НАТО. Неопределенности стало очень много. Но они в любом случае вынуждены будут подстроиться под линию Штатов, — уверен депутат. — У меня нет сомнений, что Зеленскому не удастся сорвать переговоры о прекращении конфликта. После президентских выборов на Украине его уже не будет».

Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет признавать переговоры США и России в Саудовской Аравии по вопросу российско-украинского конфликта. Он добавил, что 19 февраля сам посетит Саудовскую Аравию.