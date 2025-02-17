Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:16, 17 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на отказ Зеленского признавать переговоры Москвы и Вашингтона

Депутат Чепа: Зеленский не сможет сорвать переговоры России и США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andreas Stroh / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет сорвать процесс мирного урегулирования конфликта, отказываясь признавать переговоры России и США, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Нервозность Зеленского на фоне контактов России и США очевидна, отсюда и неадекватные заявления. Он уже высказывался и по Мюнхенской конференции, и относительно разговора президентов России и США, — напомнил политик. — Но все же, хотя Зеленский и отказывается признавать переговоры в Саудовской Аравии, есть информация, что кто-то от Украины туда все же едет».

По мнению Чепы, отчасти категоричные заявления Зеленского могут объясняться давлением со стороны европейских партнеров Украины. Но, как считает политик, и они в конечном итоге вынуждены будут принять позицию США.

«Европейцев волнуют многие заявления Трампа и его команды: и по Украине, и по пошлинам, по договоренностям НАТО. Неопределенности стало очень много. Но они в любом случае вынуждены будут подстроиться под линию Штатов, — уверен депутат. — У меня нет сомнений, что Зеленскому не удастся сорвать переговоры о прекращении конфликта. После президентских выборов на Украине его уже не будет».

Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет признавать переговоры США и России в Саудовской Аравии по вопросу российско-украинского конфликта. Он добавил, что 19 февраля сам посетит Саудовскую Аравию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле раскрыли подробности предстоящих переговоров с США

      Советник Путина рассказал о переговорщике по Украине от США

      Российский министр призвал устроить чистку в Духовном управлении мусульман

      На Украине вновь обвинили главу ДНР

      Звезда «Кривого зеркала» назвал дураками одну категорию россиян

      Появились подробности расследования дела о расправе над бывшим мэром Самары

      Анастасия Решетова назвала ставшую причиной издевок в школе особенность тела

      В России ответили на отказ Зеленского признавать переговоры Москвы и Вашингтона

      Заработок регионов России на майнерах сравнили с «кошкиными слезками»

      Для ВС России разработали бронированный топливозаправщик

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше