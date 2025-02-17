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12:02, 17 февраля 2025Силовые структуры

В России задержали курьера обманувших пенсионерку на 9 миллионов рублей мошенников

В Москве задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку на 9 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку на девять миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). По данным ведомства, в полицию обратился москвич, который сообщил, что в отношении его 72-летней супруги совершили мошеннические действия. Ей позвонил якобы сотрудник сервиса государственных услуг, которому она продиктовала код из СМС. После чего стали поступать звонки от якобы представителей силовых структур, которые убеждали ее в том, что деньгами пытаются завладеть мошенники. Они смогли убедить пострадавшую передать незнакомцам деньги в рублях и валюте, а также золотые украшения и монеты. Общий ущерб составил более девяти миллионов рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего подозреваемого, который забрал у потерпевшей часть имущества. Похищенное он передал своим кураторам. Сотрудники полиции устанавливают все эпизоды и всех участников противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что мошенники обманом заставили российскую пенсионерку перевести им более 14 миллионов рублей.

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