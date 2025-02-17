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09:41, 17 февраля 2025Россия

В российском регионе младенец упал с дивана и не выжил

В Ленобласти трехмесячный младенец упал с дивана и не выжил
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В городе Коммунар Ленинградской области трехмесячный младенец упал с дивана и не выжил, об этом сообщила «Фонтанка».

По сведениям издания, ребенок поступил в Гатчинскую больницу в российском регионе. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом височной кости и ушиб головного мозга тяжелой степени. Спасти младенца врачи не смогли.

Сотрудники полиции установили, что мать ненадолго оставила малыша одного и отошла в другую комнату за подгузником. В это время ребенок упал. Взяв младенца на руки, женщина вызвала скорую помощь.

Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пьяный мужчина бросил семимесячного ребенка на бетонный пол. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку. По предварительным данным, злоумышленником оказался 36-летний мужчина, который был судим в прошлом.

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