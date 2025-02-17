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20:27, 17 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе полицейского приговорили к девяти годам за взятку

В Башкирии сотрудника полиции осудили на девять лет за взятку
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Башкирии сотрудника полиции осудили на девять лет за взятку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Обвиняемый признан виновным по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

Как установил суд, сотрудник полиции получил через посредника от местного жителя деньги в размере 1,5 миллиона рублей за то, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности за мошенничество с оформлением льготных билетов на различные мероприятия и их реализацию. Он также пообещал обеспечить беспрепятственную деятельность в этой сфере за регулярное вознаграждение. В итоге мужчина обратился в правоохранительные органы.

При получении денежных средств оперуполномоченный был задержан сотрудниками ФСБ.

Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе на семь лет.

Ранее сообщалось, что раскрыты детали дела задержанного ФСБ топ-менеджера филиала РЖД.

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