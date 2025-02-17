В РПЦ рассказали о KPI священников для попадания в рай

Протоиерей Ткачев: Слава священников РПЦ зависит от количества приведенных в рай

Слава священников Русской православной церкви (РПЦ) зависит от количества спасенных душ верующих. Этот KPI священников для попадания в рай назвал отец Андрей (Ткачев), видео его проповеди опубликовано в Telegram-канале священника.

В качестве иллюстрации своей мысли Ткачев предложил прихожанам представить две ситуации: в первой у ворот рая оказывается священник, который спас миллион душ верующих, а во второй — иерей, который не привел с собой никого. В первом случае, по заявлению протоиерея, священника охотно пустят в рай, а во втором спросят, зачем человек вообще подвизался на путь служения.

«Чем больше вас (верующих) будет в раю, тем большую славу получим мы. А если вы почему-то в раю не окажетесь, это будет наше поражение, наша беда», — объяснил прихожанам Ткачев. Он добавил, что оказавшись перед лицом Бога, верующим следует рассказать, что ко спасению их привел конкретный священник.

Мы — ваша похвала, а вы — наша похвала Андрей Ткачев

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