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00:28, 17 февраля 2025Наука и техника

В США рассказали об уничтожителе западной артиллерии на Украине

TNI: Дроны «Ланцет» уничтожили почти половину западной артиллерии в зоне СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Почти половину артиллерийских систем, поставленных Украине странами Запада, уничтожили в зоне СВО ударами российских дронов-камикадзе «Ланцет». О возможностях изделия рассказал обозреватель американского издания The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

Компания «Рособоронэкспорт» демонстрирует экспортную версию комплекса «Ланцет» в ходе выставки Aero India 2025 в Бангалоре.

«"Ланцет-3", модернизированный вариант оригинальной системы "Ланцет", был ответственен за уничтожение почти 50 процентов артиллерийских систем НАТО, которые Украина использовала с начала конфликта! На самом деле, лучшего способа продать такую кошмарную систему потенциальным иностранным покупателям просто не придумаешь», — пишет автор базирующегося в США издания.

Он напомнил, что «Ланцетами» уничтожали американские гаубицы M777, польские самоходные гаубицы Krab, зенитные комплексы и другие системы производства стран НАТО. Вайхерт допустил, что Россия будет активно использовать опыт спецоперации для экспорта оружия.

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Дрон-камикадзе «Изделие 52» из линейки «Ланцетов» несет боевую часть весом три килограмма, а дальность связи составляет более 30 километров. «Изделие 51» способно поразить цель пятикилограммовой боевой частью на расстоянии до 50 километров.

Ранее в феврале стало известно, что Россия впервые показала экспортную версию комплекса с дронами-камикадзе «Ланцет-Э» в ходе международной выставки Aero India 2025. В состав комплекса входят барражирующие боеприпасы «Изделие 51-Э» и «Изделие 52-Э», а также разведывательный беспилотник Z-16-Э.

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