В США сравнили политику Трампа с любовью к бросанию гранат

Политик Прибус: Трамп любит кидать гранату и следить за реакцией оппонентов

Политику президента США Дональда Трампа можно сравнить с принципом «кидать гранату и следить за реакцией» своих оппонентов среди политиков и журналистов. Об этом заявил бывший руководитель аппарата Белого дома при первом сроке главы государства Райнс Прибус, передает телеканал ABC News.

В частности, он прокомментировал пост американского лидера в социальной сети Truth Social от 15 февраля, где он ответил на обвинения в диктаторских замашках. Трамп указал, что он не нарушает каких-либо законов, так как «спасает страну». Позже Белый дом опубликовал пост в социальной сети X с фотографией президента во время ареста в штате Джорджия в 2023 году, ставшего символом его сторонников.

«Это развлечение для Трампа. Это отвлечение (...) Ему нравится доставать гранату в субботний день, бросать ее на пол и смотреть, как все реагируют», — объяснил поступок Прибус.

Ранее журнал Newsweek сообщал, что Трамп повесил свое тюремное фото, сделанное в 2023 году при аресте в тюрьме штата Джорджия, в Овальном кабинете Белого дома. Впервые фото было замечено недавно в ходе переговоров президента Соединенных Штатов с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.