Вице-президент США удивился словам телеведущей о «холокосте из-за свободы слова»

Вэнс удивился словам телеведущей о свободе слова, приведшей к холокосту

Вице-президент США Джей Ди Вэнс удивился словам ведущей телеканала CBS о том, что к холокосту привела свобода слова. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

Эпизод произошел на интервью госсекретаря США Марко Рубио. Телеведущая попросила политика прокомментировать резонансную речь Вэнса на Мюнхенской конференции, сказав, что к холокосту привела свобода слова. Рубио в ответ на это заявил, что в нацистской Германии свободы слова не было.

«Это безумный обмен репликами. Что, кто-то в СМИ считает причиной холокоста свободу слова?», — задался вопросом вице-президент.

Ранее бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что покинул Мюнхенскую конференцию по безопасности в подавленном настроении. «Я согласен с тем, что заявления Вэнса были необходимым лекарством для летаргической Европы, я просто молюсь, чтобы лекарство не убило пациента», — сказал он.