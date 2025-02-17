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02:45, 17 февраля 2025Бывший СССР

Военный рассказал о минировании ВСУ тел убитых мирных жителей в ДНР

Лейтенант Алексенцев: ВСУ минировали тела убитых ими жителей Авдеевки
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) минировали тела убитых ими жителей Авдеевки в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в интервью ТАСС рассказал лейтенант Артем Алексенцев с позывным Крестик.

«Боевики минировали тела гражданских, пытались скрыть следы своих преступлений», — сказал он.

По его словам, российским саперам удалось обезвредить мины. После этого тела погибших мирных жителей передали медицинским службам.

Ранее в Славянске-на-Кубани при попытке беспилотной атаки ВСУ пострадала четырехлетняя девочка. В настоящий момент ребенок находится в районной больнице, медики оказывают необходимую помощь. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пообещал отправить ребенка в Краснодар, если будет необходимо.

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