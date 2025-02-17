Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:40, 17 февраля 2025Забота о себе

Врач предупредила о неочевидном риске использования секс-игрушек

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Kamil Macniak / Shutterstock / Fotodom

Длительное использование одних и тех же секс-игрушек может привести к инфекции и аллергии, предупредила врач общей практики Хана Патель. О их неочевидном риске она рассказала в беседе с Metro.

По словам Патель, со временем материалы игрушек, особенно сделанных из пористых веществ, таких как резина или гель, разрушаются и становятся благоприятной средой обитания множества бактерий. «Это может привести к бактериальному вагинозу, инфекциям мочевыводящих путей (ИМП) или молочнице», — предупредила врач.

Кроме того, по ее словам, рассадником вредных патогенов становятся царапины, трещины и другие повреждения. К тому же чем дольше используется игрушка, тем выше риск возникновения аллергических реакций.

Патель также указала, что игрушки из пористых материалов можно использовать не более 6-12 месяцев. Более долговечными вариантами, которые прослужат годами, она назвала игрушки из металла, стекла и силикона.

Материалы по теме:
«Устранив все табу, мы не станем свободными» Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
«Устранив все табу, мы не станем свободными»Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
6 ноября 2022
«Секс в последнее время меняется» Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
«Секс в последнее время меняется»Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
30 июля 2020

Ранее пользователи форума Reddit рассказали о самых трудных в исполнении позах из порно. Многие пришли к выводу, что непросто воспроизвести оргию, так как невероятно сложно согласовать график нескольких человек.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Русские победили Украину». В США объявили о фактическом завершении конфликта

      Замгубернатора Ростовской области задержан

      Зеленский отказался принимать решения России и США по Украине

      Капитан парома случайно наткнулся на плавающий в проливе чемодан с останками пенсионера

      Россиянин описал жителей Мексики фразой «у каждого есть история с ограблением»

      Apple запустит ИИ с цензурной в Китае

      Минздрав предписал по-новому назначать пациентам незарегистрированные в России препараты

      Сальдо назвал число жертв ВСУ в Херсонской области

      Россиянам назвали лучшие месяцы для продажи квартир

      У российского звездного стилиста обнаружили рак на поздней стадии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше