Врач предупредила о неочевидном риске использования секс-игрушек

Длительное использование одних и тех же секс-игрушек может привести к инфекции и аллергии, предупредила врач общей практики Хана Патель. О их неочевидном риске она рассказала в беседе с Metro.

По словам Патель, со временем материалы игрушек, особенно сделанных из пористых веществ, таких как резина или гель, разрушаются и становятся благоприятной средой обитания множества бактерий. «Это может привести к бактериальному вагинозу, инфекциям мочевыводящих путей (ИМП) или молочнице», — предупредила врач.

Кроме того, по ее словам, рассадником вредных патогенов становятся царапины, трещины и другие повреждения. К тому же чем дольше используется игрушка, тем выше риск возникновения аллергических реакций.

Патель также указала, что игрушки из пористых материалов можно использовать не более 6-12 месяцев. Более долговечными вариантами, которые прослужат годами, она назвала игрушки из металла, стекла и силикона.

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