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01:36, 17 февраля 2025Бывший СССР

В Раде сообщили об объявлении Зеленским войны Трампу

Депутат Рады Дубинский: Выступлением в Мюнхене Зеленский объявил войну Трампу
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / File Photo / Reuters

Своими высказываниями в ходе Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский объявил войну главе США Дональду Трампу, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он заявил в эфире своего YouTube-канала, что Киев будет пытаться саботировать план американского лидера по урегулированию конфликта.

«[Зеленский] послал Америку, отказавшись от плана мирных соглашений, и, вообще, в принципе от переговоров (...). Зачем это нужно? Чтобы мы с вами не обсуждали, что Зеленский: а) объявил войну Трампу, давайте будем называть вещи своими именами; б) отказался от мира и вообще каких-либо переговоров, если эти переговоры не будет формулировать он на основе своего невыполнимого плана», — объяснил парламентарий.

Как утверждает Дубинский, президент Украины намерен продолжать боевые действия, заручившись поддержкой Европы, «которой и так нет».

Ранее Зеленский заявил, что Европа должна создать собственную армию, так как Соединенные Штаты могут отказаться от военной поддержки европейских стран. По словам украинского лидера, основой для объединенной европейской армии могли бы стать ВСУ.

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