Звездный адвокат высказался о трагедии с экс-мужем Седоковой

Адвокат Жорин высказался о трагедии с экс-мужем Седоковой и романе с певицей

Звездный адвокат Сергей Жорин высказался о трагедии, которая произошла с бывшим мужем певицы Анны Седоковой латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Свой комментарий он дал в беседе с изданием «Страсти».

«Произошла трагедия, это очень грустно,» — сказал он.

Жорин отметил, что ему жаль мужчину и подчеркнул, что подобные ситуации происходят в обществе, и это очень плохо. Адвокат выразил мнение о необходимости предотвращать подобные инциденты, а обвинять кого-либо, не зная всех обстоятельств, неправильно. Несмотря на это, добавил Жорин, нашлись люди, которые захотели «попиариться» на этой истории. Он назвал это большой подлостью.

Также собеседник издания опроверг слухи о романе с бывшей солисткой «ВИА Гры». «С Седоковой мы знакомы, но вот эти слухи об изменах в период, когда я был в браке, не соответствуют действительности», — указал он.

По его словам, информация о якобы существующих доказательствах их отношений, которую опубликовали некоторые СМИ, является недостоверной.

Ранее Жорин заявил, что народный артист России Филипп Киркоров обижен на него из-за уголовного дела. Он раскрыл подробности этого обстоятельства и добавил, что певец «на эту тему рефлексирует до сих пор».