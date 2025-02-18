Банк России разоблачил новые фейки о цифровом рубле

ЦБ: Мошенники стали распространять заявления псевдоэкспертов о цифровом рубле

Мошенники стали менять схемы для хищения денег у россиян, в том числе распространяя через социальные сети и мессенджеры комментарии псевдоэкспертов о цифровом рубле. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Банк России.

Регулятор объяснил, что в схемах злоумышленников часто речь идет о некоем «специальном безопасном счете ЦБ». Жертве предлагают перевести туда все ее средства «для сохранности». Между тем никакого специального безопасного счета в Банке России нет. А получить сведения о своих сбережениях можно, просто позвонив в банк.

Что касается цифрового рубля, то открытие такого счета, как заверили в ЦБ, будет полностью добровольным и не автоматическим.

Ранее директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заверила, что россиян не станут принуждать к использованию цифрового рубля. Кроме того, у данного платежного средства не будет срока давности. Это означает, что человек сможет воспользоваться этими деньгами тогда, когда пожелает, не боясь, что они в какой-то момент сгорят.