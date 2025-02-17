В Банке России высказались о сроке давности цифрового рубля

ЦБ: У цифрового рубля не будет срока давности, и он не сможет сгореть

Россиян не будут принуждать к использованию цифрового рубля. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Ее процитировало ТАСС.

По ее словам, у цифрового рубля не будет срока давности и человек сможет тратить эти деньги тогда, когда захочет. Кроме того, Бакина назвала фейком слухи о возможности «сгорания» таких денег через какое-то время. Также она опровергла информацию о принудительном переводе всех бюджетных выплат в цифровой рубль. По ее словам, такой вопрос «не стоит и никогда не стоял».

Как подчеркнула глава департамента, в настоящее время мошенники активно спекулируют на теме этого нового платежного средства.

Ранее регулятор уже предупреждал, что в России распространяется ложная информация о цифровом рубле. В частности, людей порой призывают сторониться этого нового платежного средства. Некоторым даже предлагают некую форму заявления на отказ от него.

Кроме того, и Государственная дума, и Центральный банк опровергли слухи о том, что пенсии в РФ будут выплачиваться в цифровых рублях.