Бортпроводники на весь полет лишили пассажиров туалетов и вызвали гнев пользователей сети

Бортпроводники United Airlines на весь полет закрыли туалеты самолета и вызвали гнев пользователей сети. Об инциденте на форуме Reddit рассказал один из путешественников.

Уточняется, что речь идет о рейсе из Тампы в Ньюарк, вылетевшем 16 февраля. Сразу после того, как борт поднялся в воздух, пассажиров уведомили, что члены экипажа не могут подниматься со своих мест из-за риска сильной турбулентности. Хотя полет длился всего два часа, многим пассажирам было трудно провести это время без туалета.

Автор публикации заметил, что средний возраст участников рейса — 68 лет. «Люди начали нажимать на кнопку экстренного вызова по несколько раз», — писал юзер.

В результате ребенку стало плохо, его стошнило в полете. Двум людям пришлось тащить его по проходу после посадки.

Ранее семейную пару сняли с рейса авиакомпании Ryanair за несколько просьб воспользоваться туалетом в самолете. Бельгийцы Джоана и Тим хотели провести отпуск в испанской Малаге, но их путешествие пошло не по плану.