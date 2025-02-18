Экс-глава МИД Украины призвал поставить всю страну под штык

Кулеба: Вся Украина должна быть поставлена под штык

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал «поставить под штык всю страну» с всеобщим воинским долгом. Об этом он заявил в интервью «BBC-Украина».

«По сути, вся страна должна быть поставлена под штык, потому что мы же видели эти подсчеты: одного военного удерживают пятеро, шестеро, восемь — не важно, главное, что в разы больше гражданских», — заявил Кулеба.

По его словам, украинцы должны понимать, что страна переходит в военный режим и в «эпоху Гетманщины», а саму республику стоит разделить на полки и ввести всеобщий воинский долг и для мужчин и женщин.

Ранее Кулеба заявил, что отказ Украины от территорий или членства в НАТО является государственной изменой. По его словам, документ, констатирующий отказ Украины от территорий или членства в НАТО, президент или другой представитель страны никогда не подпишут.