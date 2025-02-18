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16:49, 18 февраля 2025Мир

Госсекретарь США оценил вероятность участия ЕС в переговорах по Украине

Госсекретарь США Рубио: ЕС должен в какой-то момент присоединиться к переговорам
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Европейский союз (ЕС) должен в какой-то момент присоединиться к переговорам по Украине, так как вводил антироссийские санкции. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает Reuters.

«В какой-то момент Европейскому союзу придется сесть за стол переговоров, потому что у них есть санкции», — отметил глава Госдепа.

Рубио подчеркнул, что целью мирных переговоров является подписание соглашения, которое будет «приемлемо для всех, кто в нем участвует, и это, очевидно, включает Украину, а также наших партнеров в Европе и, конечно, российскую сторону».

Ранее госсекретарь США заявил, что для урегулирования украинского конфликта потребуется сложная и напряженная дипломатия.

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