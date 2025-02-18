Бойцы «Севера» ВС РФ заявили о ликвидации наемника из Грузии Паркаия под Курском

Бойцы группировки войск «Север» ВС РФ заявили о ликвидации наемника Левана Паркаия из Грузии в Суджанском районе Курской области. Он воевал на стороне Украины в составе Вооруженных сил республики (ВСУ), пережает РИА Новости.

«Наемник был ликвидирован при освобождении оккупированных территорий», — уточнили российские военные.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) раскрыла планы наемников, воевавших в ВСУ, после Украины. Военные, прибывшие преимущественно из Колумбии, хотят в случае урегулирования конфликта отправиться в Израиль, где продолжат свою деятельность.