Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:26, 18 февраля 2025Бывший СССР

Грузинский наемник ликвидирован в Курской области

Бойцы «Севера» ВС РФ заявили о ликвидации наемника из Грузии Паркаия под Курском
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Volodymyr Pavlov / Reuters

Бойцы группировки войск «Север» ВС РФ заявили о ликвидации наемника Левана Паркаия из Грузии в Суджанском районе Курской области. Он воевал на стороне Украины в составе Вооруженных сил республики (ВСУ), пережает РИА Новости.

«Наемник был ликвидирован при освобождении оккупированных территорий», — уточнили российские военные.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) раскрыла планы наемников, воевавших в ВСУ, после Украины. Военные, прибывшие преимущественно из Колумбии, хотят в случае урегулирования конфликта отправиться в Израиль, где продолжат свою деятельность.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Маск оценил компетентность Лаврова и Ушакова

      Финансисты в США начали массово вводить филеры в пенисы

      Грузинский наемник ликвидирован в Курской области

      В Сербии встречу по Украине в Париже назвали сигналом о разобщенности внутри ЕС

      В Госдуму внесут проект о праве женщин уходить в декрет на любом сроке беременности

      В Боливии при падении автобуса с большой высоты погибли десятки человек

      Пожилую учительницу обвинили в сексе с четырьмя школьниками

      Причиной страшных болей у путешественницы оказались мозговые черви

      Число пострадавших в результате крушения самолета в Торонто возросло

      Трамп и Макрон обсудили предстоящие переговоры США и России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше