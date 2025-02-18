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18:42, 18 февраля 2025Россия

Хинштейн раскрыл подробности о поисках пропавших жителей Курской области

Хинштейн: В Курской области заработал онлайн-реестр пропавших жителей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Курской области заработал онлайн-реестр пропавших жителей приграничья. Подробности о поисках россиян, с которыми родственники утратили связь, раскрыл врио губернатора российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram.

Электронный реестр появился на сайте правительства Курской области. Как пояснил Хинштейн, для того, чтобы найти информацию о своем близком, нужно ввести его фамилию и имя, после чего на экране появится информация о статусе человека — он либо в розыске, либо уже найден.

Однако портал может и вовсе не найти информацию о пропавшем человеке. Тогда родственникам рекомендуется подать заявление о розыске в УМВД России по Курской области.

«Также, если вы располагаете данными о пропавших людях, их можно будет передать в полицию», — добавил Хинштейн, обратившись к жителям.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова привела подробности о работе по поиску пропавших жителей в Курской области. По ее данным, в ноябре 2024 года первая группа — 46 жителей Суджанского района — вернулась из Сумской области Украины на родину.

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