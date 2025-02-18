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17:17, 18 февраля 2025Спорт

Игрок клуба КХЛ оценил шансы Овечкина стать президентом России

Хоккеист Аймурзин о шансах Овечкина стать президентом: Тяжело представить
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северсталь» Данил Аймурзин оценил шансы форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина стать президентом России. Его слова приводит RT.

Игрок отметил, что пока ему тяжело представить Овечкина в этой роли. «Смотря с какой программой станет баллотироваться и что пообещает», — добавил хоккеист.

Ранее шансы Овечкина стать президентом России оценила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Она обратила внимание на то, что хоккеист живет в США с 2005 года и может не знать, как работают российские законы.

Овечкин занимает второе место по количеству голов (879) в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от рекордсмена по этому показателю — канадца Уэйна Гретцки — составляет 15 шайб.

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