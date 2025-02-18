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14:06, 18 февраля 2025Наука и техника

Иностранные заказчики оценили российскую установку «Джигит»

«Высокоточка»: Иностранные заказчики высоко оценили установку «Джигит» для ПЗРК
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Российскую установку «Джигит», которая предназначена для пуска ракет переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), высоко оценили заказчики изделия. Об этом сообщил холдинг «Высокоточные комплексы» («Высокоточка») в Telegram.

«Холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха" получает положительные отзывы об опорно-пусковой установке (ОПУ) "Джигит" от иностранных заказчиков более чем из 10 стран, заказавших изделие по контрактам Рособоронэкспорта», — говорится в сообщении.

В холдинге отметили, что «Джигит» и российский комплекс «Гибка-С» — единственные в мире образцы вооружения, осуществляющие залповый пуск двух ракет ПЗРК. Это обеспечивает вероятность поражения цели на 99 процентов.

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«Джигит», работающий по принципу «выстрелил и забыл», может применять ракеты ПЗРК «Игла» или «Верба». ОПУ позволяет стрелять залпом или пускать ракеты последовательно. Установка получила оптический прицел ночного видения, позволяющий поражать цели в любое время суток. Также «Джигит» может использовать внешнее целеуказание.

В декабре 2024 года военнослужащий российского расчета ПВО рассказал, что зенитный комплекс «Гибка-С» способен обнаруживать цели на расстоянии до 40 километров. Изделие с тепловизором позволяет работать в любое время суток и в любую погоду.

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