Иностранные заказчики оценили российскую установку «Джигит»

«Высокоточка»: Иностранные заказчики высоко оценили установку «Джигит» для ПЗРК

Российскую установку «Джигит», которая предназначена для пуска ракет переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), высоко оценили заказчики изделия. Об этом сообщил холдинг «Высокоточные комплексы» («Высокоточка») в Telegram.

«Холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха" получает положительные отзывы об опорно-пусковой установке (ОПУ) "Джигит" от иностранных заказчиков более чем из 10 стран, заказавших изделие по контрактам Рособоронэкспорта», — говорится в сообщении.

В холдинге отметили, что «Джигит» и российский комплекс «Гибка-С» — единственные в мире образцы вооружения, осуществляющие залповый пуск двух ракет ПЗРК. Это обеспечивает вероятность поражения цели на 99 процентов.

«Джигит», работающий по принципу «выстрелил и забыл», может применять ракеты ПЗРК «Игла» или «Верба». ОПУ позволяет стрелять залпом или пускать ракеты последовательно. Установка получила оптический прицел ночного видения, позволяющий поражать цели в любое время суток. Также «Джигит» может использовать внешнее целеуказание.

В декабре 2024 года военнослужащий российского расчета ПВО рассказал, что зенитный комплекс «Гибка-С» способен обнаруживать цели на расстоянии до 40 километров. Изделие с тепловизором позволяет работать в любое время суток и в любую погоду.