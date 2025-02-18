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07:26, 18 февраля 2025Россия

Кадыров призвал не расслабляться и не ждать переговоров и окончания СВО

Кадыров: Нельзя расслабляться и ждать, что начнутся переговоры и закончится СВО
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Нельзя расслабляться и ждать, что вот-вот начнутся переговоры по конфликту на Украины и спецоперация (СВО) закончится, нужно дополнительно улучшить боеспособность российских бойцов и усилить навыки. К этому призвал глава Чечни Рамзан Кадыров, выступая на совещании с руководством силовых ведомств и правоохранительных органов, отрывок опубликован в его Telegram-канале.

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