Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:32, 18 февраля 2025Бывший СССР

Минобороны показало уничтожение живой силы ВСУ «Солнцепеком»

Минобороны: Расчет «Солнцепека» уничтожил бойцов ВСУ в Харьковской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Расчет Тяжелой огнеметной системы-1А (ТОС-1А) «Солнцепек» уничтожил скопление бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Кадры удара показало Минобороны России в своем Telegram-канале.

«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск "Север" было обнаружено скопление живой силы ВСУ в Харьковской области. Расчет ТОС-1А "Солнцепек" уничтожил укрытия украинских боевиков», — говорится в сообщении.

Как видно на опубликованном оборонным ведомством видео, происходит несколько сильных взрывов, после которых с земли поднимается несколько больших столбов дыма. После этого дрон заснял выжженную землю на месте удара.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ в Харьковской области при помощи ТОС-1А «Солнцепек». В атаке на украинские позиции также принимал участие расчет беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Переговоры России и США завершились

      Россия и США обсудили инвестиции после завершения конфликта на Украине

      Около сотни россиян застряли за границей из-за многократного переноса рейса

      Госсекретарь США высказался об отмене санкций Запада против России

      Российская пенсионерка едва не осталась без дома из-за телефонных аферистов

      В «Тракторе» ответили на информацию о снятии хоккеистов команды с самолета за дебош

      Россиян предупредили об ужесточении наказания за старые газовые плиты

      Помощник президента высказался о сближении России и США после переговоров

      Минобороны показало уничтожение живой силы ВСУ «Солнцепеком»

      В России перечислили всех необходимых участников переговоров по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше