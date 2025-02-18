Минобороны показало уничтожение живой силы ВСУ «Солнцепеком»

Минобороны: Расчет «Солнцепека» уничтожил бойцов ВСУ в Харьковской области

Расчет Тяжелой огнеметной системы-1А (ТОС-1А) «Солнцепек» уничтожил скопление бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Кадры удара показало Минобороны России в своем Telegram-канале.

«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск "Север" было обнаружено скопление живой силы ВСУ в Харьковской области. Расчет ТОС-1А "Солнцепек" уничтожил укрытия украинских боевиков», — говорится в сообщении.

Как видно на опубликованном оборонным ведомством видео, происходит несколько сильных взрывов, после которых с земли поднимается несколько больших столбов дыма. После этого дрон заснял выжженную землю на месте удара.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ в Харьковской области при помощи ТОС-1А «Солнцепек». В атаке на украинские позиции также принимал участие расчет беспилотников.