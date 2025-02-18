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15:05, 18 февраля 2025Экономика

Москвичам назвали время прохождения пика холодов

Синоптик Позднякова: Пик холодов в Москве подошел к концу
Виктория Клабукова

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Москвичи уже застали самые серьезные морозы, но холода начали отступать. Об этом в своем Telegram-канале рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее данным, уже ночью на вторник, 18 февраля, температура пошла на убыль по сравнению с предыдущими сутками. На базовой метеостанции ВДНХ показатель составил минус 11 градусов. В Подмосковье столбики термометров достигли отметки минус 15,5 градуса. «Прошедшая ночь в столичном регионе оказалась менее морозной, чем накануне. И это подтверждает, что пик зимних холодов завершен», — поделилась синоптик. В то же время ядро холода в ночь на 18-е число сформировалось над Тверской областью, где было зафиксировано ниже 20 градусов мороза.

Ранее метеорологи рассказали, когда в столичном регионе наметится тенденция к потеплению. По их прогнозам, кардинальные перемены в погоде ожидаются не раньше чем 23 февраля. В праздничные выходные в Москве ожидается до минус 2-7 градусов, без осадков. Отрицательная аномалия в эти дни дойдет всего до двух-трех градусов.

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