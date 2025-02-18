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21:59, 18 февраля 2025Бывший СССР

На Украине призвали отказаться от ожидания хороших новостей

Кулеба призвал украинцев не ждать хороших новостей в ближайшие недели
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Reuters

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что гражданам страны не следует ждать приятных новостей в ближайшей перспективе. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«В ближайшие недели не ищите света в новостях», — призвал он.

Ранее Кулеба заявил о прекращении разговоров о победе Киева. По его мнению, союзники слишком мало делают для победы Украины в конфликте с Россией, из-за чего та становится невозможной.

Дипломат также заявил, что завершить украинский конфликт в нынешних условиях невозможно. В Киеве полагают, что им хватит ресурсов до середины лета.

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