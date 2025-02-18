Кулеба призвал украинцев не ждать хороших новостей в ближайшие недели

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что гражданам страны не следует ждать приятных новостей в ближайшей перспективе. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«В ближайшие недели не ищите света в новостях», — призвал он.

Ранее Кулеба заявил о прекращении разговоров о победе Киева. По его мнению, союзники слишком мало делают для победы Украины в конфликте с Россией, из-за чего та становится невозможной.

Дипломат также заявил, что завершить украинский конфликт в нынешних условиях невозможно. В Киеве полагают, что им хватит ресурсов до середины лета.