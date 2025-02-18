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23:57, 18 февраля 2025Мир

На Западе раскрыли замысел Европы против России

Профессор Малинен: Европе приказали искать способ продолжить конфликт на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Европейские политики обсуждают вопрос отправки военных на Украину из-за стремления продолжить конфликт. На такой замысел Запада указал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети Х.

Так он прокомментировал пост, в котором приводились слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что размещение вооруженных войск НАТО на Украине под любым флагом остается неприемлемым для России. «Всем европейским лидерам, мечтающим о европейских "миротворческих силах", просто приказали искать способ продолжить конфликт», — написал он. По мнению Малинена, это «было очевидно с самого начала».

Ранее Туомас Малинен высказал мнение, что размещение европейских войск на Украине приведет к континентальной войне. Он напомнил, что уже предупреждал некоторое время назад, что целью Запада является постоянная война.

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