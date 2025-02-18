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01:32, 18 февраля 2025Интернет и СМИ

Назван текущий долг Google перед российскими телеканалами

Долг Google перед российскими телеканалами достиг 2,8 дуодециллиона рублей
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Долг Google перед российскими телеканалами достиг почти трех дуодециллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на данный момент: по официальным подсчетам конкурсного управляющего, сумма долга составляет 2,8 дуодециллионов рублей (сумма с 39 нулями) — она продолжает расти.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google на несколько миллионов рублей за публикацию инструкции по сдаче в плен на принадлежащем компании видеохостинге YouTubе.

В январе стало известно, что Google оштрафовали в России на восемь миллиардов рублей. Как пояснили в суде, такое наказание назначили компании за уклонение от уплаты предыдущих штрафов.

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