Назван текущий долг Google перед российскими телеканалами

Долг Google перед российскими телеканалами достиг 2,8 дуодециллиона рублей

Долг Google перед российскими телеканалами достиг почти трех дуодециллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на данный момент: по официальным подсчетам конкурсного управляющего, сумма долга составляет 2,8 дуодециллионов рублей (сумма с 39 нулями) — она продолжает расти.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google на несколько миллионов рублей за публикацию инструкции по сдаче в плен на принадлежащем компании видеохостинге YouTubе.

В январе стало известно, что Google оштрафовали в России на восемь миллиардов рублей. Как пояснили в суде, такое наказание назначили компании за уклонение от уплаты предыдущих штрафов.