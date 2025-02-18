По факту атаки на перекачивающую нефть США российскую станцию возбудили дело

Следователи возбудили дело после атаки на нефтепровод КТК в Краснодарском крае

Следователи возбудили уголовное дело в отношении украинских военных после атаки беспилотников на нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщает ТАСС.

Дело возбудили по статье 205 УК РФ. Его фигурантами стали сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины, бойцы Вооруженных сил Украины и иных воинских формирований, которые принимали участие в планировании атаки и ее осуществлении.

Нефтеперекачивающая станция КТК «Кропоткинская» в Краснодарском крае подверглась атаке семи беспилотников 17 февраля. Ее впоследствии вывели из эксплуатации, нефть начали перекачивать на сниженных режимах.

«Кропоткинскую» называют важнейшим узлом, обеспечивающим перекачку нефти по магистральному нефтепроводу КТК. В состав его акционеров входят международные компании, а американские компании владеют 24,25 процента активов.