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15:57, 18 февраля 2025Силовые структуры

По факту атаки на перекачивающую нефть США российскую станцию возбудили дело

Следователи возбудили дело после атаки на нефтепровод КТК в Краснодарском крае
Варвара Митина (редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении украинских военных после атаки беспилотников на нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщает ТАСС.

Дело возбудили по статье 205 УК РФ. Его фигурантами стали сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины, бойцы Вооруженных сил Украины и иных воинских формирований, которые принимали участие в планировании атаки и ее осуществлении.

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Нефтеперекачивающая станция КТК «Кропоткинская» в Краснодарском крае подверглась атаке семи беспилотников 17 февраля. Ее впоследствии вывели из эксплуатации, нефть начали перекачивать на сниженных режимах.

«Кропоткинскую» называют важнейшим узлом, обеспечивающим перекачку нефти по магистральному нефтепроводу КТК. В состав его акционеров входят международные компании, а американские компании владеют 24,25 процента активов.

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