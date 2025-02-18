Опубликовано видео эвакуации западной бронетехники из Курской области

В сети появилось видео эвакуации Вооруженными силами Украины (ВСУ) западной бронетехники из Курской области. Ролик опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.

На кадрах видно, как гусеничная бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88A2 производства США с установленной на ней средством радиоэлектронной борьбы буксирует подбитую британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90.

Дату и точное место съемок авторы поста не назвали.

Ранее, в ноябре 2024 года, российские военнослужащие показали журналисту Владиславу Кустову одно из кладбищ техники стран НАТО в Курской области. Военкор снял на видео уничтоженный бронетранспортер Maxx Pro с оторванным колесом и побитыми стеклами, а также бронемашину МRAP американского производства. По его словам, бойцы Вооруженных сил России забирают технику в тыловые районы для дальнейшего изучения.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа 2024 года. Обстреляв приграничную Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 17 февраля, с начала вторжения Киев потерял более 61 310 военнослужащих и свыше 5000 единиц техники, в том числе западной.